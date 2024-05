Dengue: Pará tem mais que o dobro de casos e mortes neste semestre que o total em 2023, indica Sespa

Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) indica, nesta quarta-feira (22), que até o dia 15 deste mês de maio, ou seja, em 136 dias, no Pará foram registrados 9.297 casos confirmados e 4 mortes por dengue no estado em 2024, contra 4.602 casos e 1 óbito identificados ao longo de 2023, perfazendo um crescimento de 102,02% (casos) e 300% (óbitos).

Nos primeiros meses de 2023, foram registrados 2.891 casos confirmados, com 1 óbito confirmado em fevereiro. Desse modo, no comparativo entre os mesmos períodos em 2023 e 2024, houve um crescimento de 221,59% de casos (de 2.891 para 9.297) e de 300% na quantidade de mortes (de 1 para 3).



De acordo com a Sespa, o Pará não está enfrentando um surto de dengue em 2024. Mas, como repassa a Secretaria, observa-se um aumento no número de casos, levando em consideração o aumento de casos a nível nacional.

Na segunda-feira (20), o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos prováveis de dengue, como verificado no Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Estratégias

A Sespa adota estratégias de prevenção e combate a novos casos da dengue no estado. Essas estratégias incluem a elaboração do Plano de Contingência Estadual de Dengue, Chikungunya e Zika 2024, reuniões técnicas sobre dispensação de insumos para bloqueio vetorial em vários municípios, apoio na execução das atividades de bloqueio vetorial, monitoramento diário da tendência da doença, educação em saúde para escolas em Belém, treinamento em diagnóstico diferencial das arboviroses.

Outras ações englobam projeto educativo para crianças nas Usinas da Paz, reuniões da Sala de Situação das Arboviroses com os Centros Regionais de Saúde e a veiculação da campanha "Pará Fechado Contra a Dengue" nos meios de comunicação.

Orientações

A Secretaria reforça as orientações à população sobre como se prevenir contra a dengue. Nesse caso, a orientação é que a população não se automedique frente ao aparecimento de sintomas, mas procure a unidade de saúde mais próxima para atendimento médico e mantenha os seguintes cuidados no seu domicílio com relação ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti: manter a caixa d’água, tonéis e barris de água bem fechados; colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada; não deixar água acumulada sobre a laje; manter garrafas com boca virada para baixo; acondicionar pneus em locais cobertos; proteger ralos sem tampa com telas finas; manter as fossas vedadas; encher pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda e lavá-los uma vez por semana e eliminar tudo que possa servir de criadouro para o mosquito como casca de ovo, tampinha de refrigerante e outros.