Pará recebe vacina contra Dengue; veja cidades que serão beneficiadas

O Pará vai receber uma remessa com 53.991 doses de vacinas contra a dengue. Belém e outros 21 municípios foram os contemplados para iniciarem a imunização pelo SUS nas próximas semanas. A quantidade de doses enviadas a cada uma das cidades paraenses já foi definida pelo Ministério da Saúde (MS). No entanto, o início da aplicação da vacina no Pará ainda não foi informado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Neste novo lote, serão enviadas para todo o Brasil quase 1 milhão de doses, sendo 656.172 de reforço e 335.200 de ampliação, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde (MS). Devido à capacidade de produção do laboratório, os imunizantes contra a dengue estão sendo entregues em parcelas. Com esse novo repasse, mais 405 municípios brasileiros foram contemplados, totalizando 1.735 que estarão vacinando adolescentes de 10 a 14 anos.

Vacinação contra a Dengue

Segundo a lista atualizada do MS, chegam ao Pará 53.991 doses da vacina contra a dengue. As cidades que irão receber os imunizantes são:

Na região Metropolitana:

Belém , com previsão de 21.127 doses;

, com previsão de 21.127 doses; Benevides , com previsão de 1.249 doses;

, com previsão de 1.249 doses; Ananindeua , com previsão de 8.404 doses;

, com previsão de 8.404 doses; Marituba , com previsão de 2.162 doses;

, com previsão de 2.162 doses; Santa Bárbara do Pará, com previsão de 469 doses.

Na região de Carajás

Parauapebas , com previsão de 5.840 doses;

, com previsão de 5.840 doses; São João do Araguaia , com previsão de 323 doses;

, com previsão de 323 doses; Canaã dos Carajás , com previsão de 1.669 doses

, com previsão de 1.669 doses Rondon do Pará , com previsão de 952 doses;

, com previsão de 952 doses; Marabá , com previsão de 5.750 doses;

, com previsão de 5.750 doses; Bom Jesus do Tocantins , com previsão de 330 doses;

, com previsão de 330 doses; Dom Eliseu , com previsão de 1.342 doses;

, com previsão de 1.342 doses; Itupiranga , com previsão de 1.201 doses;

, com previsão de 1.201 doses; Abel Figueiredo , com previsão de 138 doses;

, com previsão de 138 doses; São Geraldo do Araguaia , com previsão de 538 doses

, com previsão de 538 doses São Domingos do Araguaia , com previsão de 482 doses;

, com previsão de 482 doses; Nova Ipixuna , com previsão de 290 doses;

, com previsão de 290 doses; Palestina do Pará , com previsão de 152 doses;

, com previsão de 152 doses; Curionópolis , com previsão de 451 doses;

, com previsão de 451 doses; Brejo Grande do Araguaia , com previsão de 161 doses;

, com previsão de 161 doses; Piçarra , com previsão de 285 doses;

, com previsão de 285 doses; Eldorado dos Carajás, com previsão de 676 doses.

Proteção contra a Dengue

A vacinação é uma das inovações do MS para enfrentar a dengue, que em 2024 aumentou em todo mundo, sobretudo devido às mudanças climáticas, que aceleraram a reprodução dos mosquitos transmissores da doença. Contudo, a capacidade de produção do único laboratório fornecedor não é suficiente para atender à demanda do Brasil. Nesse cenário, o Ministério da Saúde tem investindo também na produção de uma vacina brasileira, já em fase final, pelo Butantan.

Outra importante ação do Ministério da Saúde é a elaboração de um amplo plano de enfrentamento às arboviroses, construído coletivamente, a partir de uma oficina realizada em maio de 2024, com mais de 100 pesquisadores e cientistas nacionais e internacionais. Durante a oficina foram traçadas as diretrizes do plano, pautado em vigilância em saúde, manejo clínico, organização dos serviços de saúde, controle vetorial, pesquisas, comunicação e mobilização social, com propostas de ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazo. Os envolvidos estão trabalhando no desenvolvimento do plano, que será lançado em breve.

O Ministério da Saúde alerta ainda que o controle da dengue é um esforço coletivo. Com 10 minutos por semana, é possível eliminar os criadouros e evitar água parada. E isso deve ser feito durante todo o ano, mesmo fora do período de maior número de casos.