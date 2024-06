Após revelação de iOS 18, Samsung manda indiretas para Apple nas redes sociais; veja as publicações

O perfil da Samsung dos Estados Unidos fez uma sequência de publicações no X (antigo Twitter) alfinetando a Apple, marca concorrente que revelou nesta segunda-feira (10) o iOS 18.

As indiretas fazem referências aos novos recursos do sistema operacional da Apple, no qual possibilitará a movimentação aplicativos para qualquer canto da tela e o uso de Inteligência Artificial (IA) em para atividades como ajuste de texto e criação de imagens com comando textual.

"Movendo meus ícones para onde eu quiser desde 2010... não é legal?", "Nome do próximo álbum de fotos: fotos onde perguntei aos proprietários do Galaxy 'vocês podem me enviar isso?'" e "Adicionar 'Apple' não o torna novo ou inovador. Bem-vindo à IA (Inteligência Artificial)", foram algumas das postagens da Samsung.

Concorrência

As duas empresas de aparelhos tecnológicos são grandes concorrentes no cenário mundial. Em 2023, a Apple se tornou a maior produtora de celulares do mundo, encerrando o reinado de 12 anos da Samsung como líder do setor, segundo o Folha.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)