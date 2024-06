Apple revela iOS 18, nova versão de sistema operacional para iPhone; veja aparelhos compatíveis

A Apple apresentou o iOS 18, nova versão de sistema operacional para iPhone e novos recursos para Apple Watch, iPad e demais aparelhos, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) - a Conferência Mundial de Desenvolvedores. Entre as novidades reveladas nessa segunda-feira (10) estão diferentes opções de personalização e bloqueio de aplicativos por biometria.

No iOS 18, um novo modo noturno fica disponível e é possível escolher outras cores para personalizar os ícones. A aparência da Central de Controle, espaço com Wi-Fi, Bluetooth, controle de brilho e demais ferramentas, também muda. Agora o visual fica mais limpo, com ícones mais arredondados e opções de personalização do tamanho.

No iOS 18, o Apple Pay permite pagamento entre usuários ao encostar iPhones (Reprodução / Apple)

Outra novidade é no Apple Pay: com o iOS 18, transferências e pagamentos podem ser feitos ao encostar iPhones. Já no Fotos, filtros de organização prometem melhorias na visualização de fotos e vídeos. Uma nova função, o Genmoji, permite a criação de ícones únicos para o usuário na atualização.

Genmoji permite a criação de ícones personalizados em aparelhos Apple (Reprodução)

Quais iPhones são compatíveis com iOS 18?

Os iPhones XS e posteriores são compatíveis com o iOS 18. A atualização deve chegar a todos os aparelhos entre setembro e novembro desse ano. Confira a lista completa abaixo.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max;

iPhone SE (3ª e 2ª geração);

iPhone XR;

iPhone XS e XS Max.

Inteligência Artificial da Apple

O Apple Intelligence, a inteligência artificial da empresa, fica disponível para iPhone, iPad e Mac (celular, tablet e computador da marca). O recurso promete:

Priorização de notificações importantes;

Ajuste de texto;

Criação de imagens com comando textual

Comandos personalizados e encaixados na rotina do usuário;

Proteção de dados do usuário com Apple Cloud Compute;

Respostas rápidas de e-mails.

A Apple Intelligence auxilia no ajuste de textos (Reprodução / Apple)

Com a Apple Intelligence o usuário pode criar imagens a partir de comandos textuais (Reprodução / Apple)

Novidades da Apple para iPad

iPadOS 18, nova atualização para tablets da Apple (Reprodução / Apple)

No iPad, com a nova atualização, o aparelho ganha interface personalizada pelo usuário em aplicativos do ecossistema Apple. A calculadora também muda no iPadOS 18: agora a ferramenta é nativa, suporta a caneta Apple Pencil e é semelhante a do iPhone. O iPad recebe o novo recurso Math Notes, um tipo de assistente para exercícios de matemática.

Novidades da Apple para Apple Watch

watchOS 11, nova atualização para relógio inteligente da Apple (Reprodução / Apple)

O Apple Watch, relógio inteligente da empresa, ganha novas métricas de exercícios e recursos de apoio para mulheres grávidas no watchOS 11. Com a atualização, o aparelho recebe o Tradutor do iPhone.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)