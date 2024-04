Samsung toma a liderança global de celulares e Apple apresenta queda no trimestre

A Samsung Electronics ultrapassou a Apple como principal fornecedora global de smartphones no primeiro trimestre do ano, ao passo que as empresas chinesas garantiram uma fatia maior do mercado, segundo dados preliminares da International Data Corporation (IDC). As remessas globais de smartphones da Apple têm queda anual de 9,6% no primeiro trimestre, para 50,1 milhões de unidades, de acordo com levantamento trimestral da IDC. As da Samsung caíram 0,7%, para 60,1 milhões de unidades, mas foram suficientes para a empresa sul-coreana assumir a liderança global em smartphones.

No total, as remessas globais de smartphones aumentaram 7,8%, a 289,4 milhões de unidades, registrando o terceiro avanço trimestral consecutivo.

A fatia de mercado da Apple encolheu para 17,3%, em comparação a 20,7% um ano antes, enquanto a da Samsung recuou de 22,5% a 20,8%, em meio à expansão das vendas das chinesas Xiaomi e Transsion.

Xiaomi é a terceira maior fornecedora

A Xiaomi, terceira maior fornecedora de smartphones no trimestre, registrou um acréscimo anual de quase 34% no trimestre, para 40,8 milhões de unidades, enquanto as remessas da Transsion saltaram 85%, para 28,5 milhões de unidades.

Já a Oppo ultrapassou a Vivo e conquistou o quinto lugar entre janeiro e março. Fonte: Dow Jones Newswires.