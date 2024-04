Qual a melhor idade para uma criança ter um celular? Bill Gates revela

Cada vez mais cedo, crianças têm feito uso de celulares, o que se tornou muito comum na sociedade moderna. Embora os smartphones sejam programados para proporcionar recursos a adultos, empresas de tecnologia apostam em recursos voltados ao universo infantil, buscando uma adaptação aos novos costumes.

No entanto, especialistas já alertaram sobre o impacto do uso dos smartphones no desenvolvimento infantil e até mesmo sobre os perigos que existem na internet, onde facilmente podem atrair crianças.

Apesar de visarem o lucro, empresários do ramo de tecnologia buscam sempre adotar medidas para que os recursos tecnológicos não sejam associados a experiências ruins. Um deles é Bill Gates, criador da Microsoft, que segue uma rigorosa regra sobre o uso dos celulares na educação dos filhos.

Para ele, há um período adequado para uma criança iniciar o uso de celular e sempre com um tempo determinado.

Esta é a idade mais segura para dar um celular para uma criança, segundo Bill Gates

O magnata revelou que seus filhos não tiveram permissão para ter o seu próprio celular até os 14 ano de idade. Além disso, ele estabelece limites rigorosos sobre o tempo de tela, com o objetivo de ajudá-los a manter uma rotina de sono saudável.

Os filhos de Gates ainda são proibidos de ter produtos da Apple em casa, devido à longa rivalidade entre Gates e o fundador da Apple, Steve Jobs.

Crianças usam celulares cada vez mais cedo

De acordo com um relatório de 2016 sobre "Crianças e tecnologia", a idade média em que uma criança recebe seu primeiro smartphone atualmente é de 10,3 anos, uma tendência que provavelmente se tornará ainda mais precoce no futuro.

James P. Steyer, diretor-executivo da Common Sense Media, apoia a ideia de estabelecer regras rígidas para o uso de telefones celulares por crianças, enfatizando a importância da responsabilidade e maturidade antes de lhes conceder um.

Segundo ele, não há uma idade específica para dar um telefone a eles, mas sim depende da capacidade da criança de usá-lo de forma responsável.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com