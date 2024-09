iPhone 16 começa a ser vendido no Brasil nesta terça-feira (24); confira os valores e novidades

A pré-venda do aguardado iPhone 16 começa nesta terça-feira (24) no Brasil. Os interessados podem se cadastrar no site da Apple ou em lojas de varejo, redes de telefonia e até bancos que estão oferecendo o novo smartphone. Os preços variam de R$ 7.799 a R$ 15.499, com opções de pagamento facilitado em até 24 vezes e descontos especiais para pagamentos à vista e troca de modelos antigos.

A empresa apresenta quatro novos modelos: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. A nova geração de iPhones chega com uma série de novidades, como um novo design, câmeras aprimoradas e um botão dedicado para fotos.

Preços oficiais do iPhone 16

iPhone 16

128 GB: R$ 7.799

256 GB: R$ 8.599

512 GB: R$ 10.099

iPhone 16 Plus

128 GB: R$ 9.499

256 GB: R$ 10.299

512 GB: R$ 11.799

iPhone 16 Pro

128 GB: R$ 10.499

256 GB: R$ 11.299

512 GB: R$ 12.799

1 TB: R$ 14.299

iPhone 16 Pro Max

256 GB: R$ 12.499

512 GB: R$ 13.999

1 TB: R$ 15.499

Novidades do iPhone 16

Novo design: o iPhone 16 e 16 Plus apresentam um design mais moderno, com as câmeras traseiras alinhadas verticalmente. Os modelos Pro e Pro Max mantêm o design já conhecido, mas com bordas mais finas e telas maiores.

Câmeras aprimoradas: os novos modelos possuem câmeras traseiras com resoluções de 24 MP e 48 MP. Já os modelos Pro e Pro Max oferecem uma câmera de 48 MP com diferentes funções, como ultra-angular.

Controle de câmera: um novo botão na lateral direita permite tirar fotos com mais rapidez e praticidade, ajustando zoom e selecionando diferentes modos de fotografia.

iPhone 16. (Divulgação/Apple)

Telas maiores: o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max possuem telas maiores, proporcionando uma experiência visual ainda mais imersiva. As bordas também ficaram mais finas, aumentando a área útil da tela.

Novas cores: a Apple apresenta novas opções de cores vibrantes para o iPhone 16 e 16 Plus, como ultramarino, verde acinzentado e rosa. Os modelos Pro chegam em tons mais sóbrios, como branco, preto e titânio.

Zoom: as câmeras do iPhone 16 e 16 Plus têm zoom de três vezes. As versões Pro e Pro Max possuem zoom de até cinco vezes.

Vídeos em 4K: os modelos Pro e Pro Max gravam vídeos em 4K a 120 quadros por segundo, ideal para quem busca qualidade profissional em seus vídeos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)