Dia Nacional do Folclore: grupos celebram data em Belém e cobram apoio para sobreviver

O folclore pode ser compreendido como um gênero de cultura de origem popular que valoriza a identidade social de uma comunidade por meio de atividades culturais transmitidas entre gerações. Desse modo, o Dia Nacional do Folclore, celebrado nesta quinta-feira (22), será celebrado por grupos culturais em Belém, por meio de programação no shopping center Pátio Belém, no centro da capital paraense, com uma exposição sobre o tema e apresentações ao público. Será a partir das 16h, no 3º piso. No entanto, a perpetuação dessas manifestações culturais corre o risco de não mais acontecer diante das dificuldades enfrentadas pelos promotores nas comunidades.

"Falta apoio. O pássaro junino está sumindo. Muitos mestres já se foram. Temos a Iracema Oliveira, homenageada na Feira do Livro (27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras), dona Zula, em Outeiro, e eu. Falta valorização", enfatiza Rose Marie, fundadora e guardiã do Cordão de Pássaro Junino Pequeno Guará. Esse grupo, com 40 integrantes, tem sua sede na área do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. O grupo preza pela preservação das florestas.

Como explica Rose Marie, o nome "Pequeno Guará" atribuído ao pássaro junino funciona como um símbolo, um alerta sobre a necessidade de se garantir a perpetuação dos animais na floresta. Em outras palavras, correm risco de extinção pássaros e pássaros juninos (englobando os dois tipos de espetáculos, o melodrama à fantasia, com entrada e saída dos integrantes do palco, e o espetáculo com todos os componentes dispostos em forma de meia lua no local do espetáculo). "Precisamos reverter esse quadro de destruição da natureza, para que os nossos netos não passem pelos efeitos desse cenário", afirma Rose.

Celebrar

Nesta quinta-feira (22), Dia Nacional do Folclore, o público vai poder conferir a exposição "Folclore da Amazônia". A mostra, em promoção do Instituto da Amazônia Filhos da Terra, celebra duas datas importantes: o Dia do Folclore, comemorado nesta quinta, e o Dia do Carimbó, em 26 de agosto. Tudo no 3º piso do shopping, e a exposição pode ser visitada até 1º de setembro, com entrada gratuita.

Na mostra, os espectadores conhecem, por meio de representações artísticas, a Marujada, de Bragança; o Boi de Máscara, de São Caetano de Odivelas; a lenda da Cobra Grande; o Pássaro Junino e outras manifestações artísticas do segmento do folclore. Para completar, o fundo musical fica por conta apresentações de grupos culturais. Desde 14 de agosto de 1993, o Instituto Amazônia Filhos da Terra atua em trabalhos pelo resgate, valorização e divulgação da cultura paraense e amazônica.

Serviço:

Celebração do Dia Nacional do Folclore

22 de agosto de 2024

A partir das 16h - 3º piso

Shopping center Pátio Belém, na travessa Padre Eutíquio, 1078, bairro Batista Campos