Grupo folclórico Cuia Pitinga exalta mitos e lendas da Amazônia

Há cerca de 15 anos, o grupo folclórico Cuia Pitinga exalta mitos e lendas da região amazônica, no município de Barcarena, localizado na Região Metropolitana de Belém (RMB). O coletivo cultural, fundado pelo compositor barcarenense Nazareno Muniz, 49 anos, nasceu com o objetivo de valorizar as canções do nosso folclore nas escolas e propagá-las para as próximas gerações.

Ao longo de uma década e meia de dedicação à cultura folclórica, o grupo Cuia Pitinga já fez apresentações em várias comunidades e colégios paraenses para além de Barcarena, como nas cidades de Belém, Abaetetuba, Concórdia do Pará, Moju entre outros municípios. Tudo começou quando o músico Nazareno Muniz, que já havia lançado um disco sobre lendas da Amazônia, se reuniu com amigos para ensinar crianças a tocarem instrumentos musicais como curimbó, flauta, violão, guitarra, banjo e maraca.

“A igreja católica chama muito a gente para fazer apresentações, assim os professores, pois é um trabalho que já entrou para o calendário escolar. Já viajamos com o grupo para várias cidades do estado, só não viajamos mais por falta de transporte. (...) As pessoas lembram da gente por causa da música, lembram de mim, lembram do grupo, dos colegas que participaram por causa das nossas apresentações, da áurea que esse o nosso trabalho faz”, disse o compositor.

O grupo Cuia Pitinga fará uma apresentação no próximo dia 23 de junho, na Comunidade São Pedro Apóstolo, no bairro Novo, em Barcarena (Foto: arquivo pessoal)

Nazareno Muniz desabafa que o grupo folclórico sente falta do apoio da prefeitura de Barcarena. Ele afirma que anteriormente, quando fazia apresentações com sua antiga banda, era chamado pela secretaria de Cultura para participar dos eventos de âmbito municipal. Atualmente, só faz shows com o Cuia Pitinga por meio de recursos próprios e de apoiadores. “Tem cerca de três anos que eu não sei o que é participar de algo do município”, desabafou.

A próxima apresentação do grupo Cuia Pitinga está marcada para o dia 23 de junho, na Comunidade São Pedro Apóstolo, no bairro Novo, em Barcarena. Enquanto isso, Nazareno prepara seus equipamentos sonoros para realizar apresentações abertas ao ar livre. “Eu tinha uma tenda, comprei mais uma, além de caixas de som para plugar a voz, com isso não teremos que gritar muito. Pretendo fazer um ensaio aberto na beira da rua, em uma calçada, e tomara que eu possa fazer isso aqui em Barcarena, pois só assim o grupo não vai parar”, contou.