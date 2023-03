'Cidade Invisível': conheça as 6 novas lendas do folclore brasileiro da 2ª temporada

A 1ª temporada de Cidade Invisível, da Netflix, que se passou no Rio de Janeiro, apresentou algumas lendas do folclore brasileiro, incluindo as algumas lendas amazônicas, como o Curupira (Fábio Lago), a Iara (Jessica Córes) e o Boto Cor-de-Rosa (Victor Sparapane). A 2ª temporada, que se passa no Pará, com cenas gravadas em Belém e em áreas de floresta, revela ainda mais lendas amazônicas e também de outras regiões do Brasil, trazendo os personagens para o embate pela defesa do meio ambiente e dos povos originários.

A 'Cuca', interpretada por Alessandra Negrini, e o protagonista Eric, que teve o corpo invadido pelo 'Corpo Seco' - alma que vaga pela terra sem ser aceita no céu e nem no inferno - no final da 1ª temporada, são as únicas lendas que continuam na nova etapa da série brasileira.

Confira os novos personagens de lendas da nova temporada de Cidade Invisível:

Letícia Spiller vive a 'Matinta Perê' ou Matinta Pereira, como também é conhecida no Norte do país. Uma velha bruxa que se transforma em coruja e costuma dar gritos agudos para aterrorizar as pessoas. Ela promete realizar coisas impossíveis em troca de presentes.

A Mula Sem-Cabeça é uma mulher que não levanta suspeita de ser a lenda (Netflix)

Já a atriz Simone Spoladore interpreta a 'Mula Sem-Cabeça'. A lenda é associada a mulheres se se relacionam intimamente por padres e, como punição, se transformam em uma mula que tem chamas de fogo no lugar da cabeça.

Maria Caninana é a irmã serpente boiúna má. (Netflix)

A 'Boiúna' é conhecida no Norte do Brasil como a lenda de uma cobra que vive em lagos e rios. Normalmente, as boiúnas são um casal de irmãos que se transformam em cobras para proteger a floresta, chamados 'Norato' e 'Maria Caninana'. Em Cidade Invísível, os irmãos são indígenas. A atriz Zahy Tentehar faz a personagem Débora, que se transforma na Maria Caninana. Enquanto Igor Pedroso faz a cobra Norato.

Cobra Norato é o irmão boiúna bom e protetor das águas e da floresta (Reprodução)

Já o 'Lobisomem' é conhecido em diversas culturas, mas, no Brasil, a lenda descreve que o primeiro filho menino de uma família que já póssui sete filhas será metade lobo, transformando-se em noites de lua cheia a partir do 13º aniversário. Tomás de França faz o personagem, que se chama Bento.

Na série, o Lobisomen é um menino. (Netflix)

Já os místicos Zaoris, populares no Sul do Brasil, nascem na Sexta-Feira Santa com o poder especial de enxergar a riqueza, mesmo que esteja escondida sob a terra. Em Cidade Invisível, Mestre Sabá faz o papel do Zaori que se chama Lazo.

O Zaori Lazo enxerga minas de ouro ainda intocados. (Netflix)