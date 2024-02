Vaca invade estrada e morre atropelada após colidir com carro

Uma vaca foi atropelada após invadir a BR-174, no município de Rorainópolis, em Roraima, e colidir com um carro que estava sendo dirigido por uma mulher de 35 anos neste sábado (10). A condutora do veículo não sofreu ferimentos, mas o animal morreu.

A parte dianteira do carrou teve sérios danos. Em relato à Polícia Militar, a mulher disse que a vaca surgiu de repente na estrada e não conseguiu desviar a tempo. O animal, que estava com brinco de identificação, foi removido da estrada por moradores próximos do acidente.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros atendimentos à motorista, que não precisou ser encaminhada para um hospital. O caso foi registrado na Delegacia de Rorainópolis.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)