Vaca morre depois de ser atingida por veículo em rodovia estadual do Pará

Um grave acidente de trânsito foi registrado na PA 124, no município de São João de Pirabas, no nordeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (4). Um veículo colidiu com uma vaca, por volta das 5h30 da manhã. O animal morreu na hora. O veículo ficou bastante danificado. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

A Polícia Militar esteve no local. A rodovia PA-124 dá acesso aos municípios de Salinópolis, São João de Pirabas, Primavera, Capanema, Bonito, Ourém, Capitão Poço, Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá.

VEJA TAMBÉM:

Em agosto deste ano, o motociclista Erivaldo Andrade, de 52 anos, morreu em um acidente na Rodovia Faruk Salmen, nas proximidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Parauapebas, município no sudeste do Pará. Segundo as autoridades, ele desviou de um cavalo que invadiu a pista e acabou perdendo o controle do veículo.