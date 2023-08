Motociclista morre após desviar de cavalo e perder controle do veículo em Parauapebas

O motociclista Erivaldo Andrade, de 52 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (30), em um acidente na Rodovia Faruk Salmen, nas proximidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Parauapebas, município no sudeste do Pará. Segundo as autoridades, a vítima teria desviado de um cavalo que invadiu a pista e acabou perdendo o controle do veículo. As informações são do Correio de Carajás e do Portal Pebão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e fez o atendimento do passageiro da motocicleta. A equipe médica constatou a morte de Erivaldo. Ele bateu a cabeça na hora em que caiu da moto que pilotava, não resistindo à colisão.

De acordo com o Portal Pebão, a vítima conduzia um passageiro na garupa do veículo e que teve apenas escoriações. A Polícia Civil e uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) estiveram no local. O corpo foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal. À redação integrada de O Liberal, a PC informou que "o acidente de trânsito é investigado pela Seccional de Parauapebas", que já solicitou perícia.