Professor morre e três pessoas ficam feridas após colisão entre motos, no Marajó

Um homem, identificado como Renan Rabelo Corrêa, morreu após se envolver em uma acidente de moto, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó. Conforme as informações preliminares, por volta das 19h, três motos - com quatro pessoas - teriam se chocado nas proximidades da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Renan morreu na hora e as outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

Conforme as informações preliminares repassadas por testemunhas, um dos condutores das motocicletas teriam tentado fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo com um outro veículo que vinha no sentido contrário. As outras motocicletas estariam vindo logo atrás e não conseguiram frear e também colidiram com a motocicleta que estava mais a frente. Todos os relatos, assim como as causas e condições do acidente, estão sendo apurados pelas autoridades.

Após o acidente, várias pessoas que transitavam pelo local pararam e tentaram realizar os procedimentos de primeiros socorros às vítimas. Renan Rabelo, que atuava como professor da rede municipal de Salvaterra, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância. As outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Doutor Almir Gabriel.

Imagens que passaram a ser compartilhadas nas redes sociais mostram as vítimas caídas na pista e diversas outras pessoas tentando socorrê-las. Segundo moradores da área, mesmo sendo próxima a uma instituição de ensino, a via costuma ter um intenso tráfego de veículos.

Conforme a página Diário Pedrosa, no Instagram, o socorro teria demandado o trabalho do Corpo de Bombeiros, que estava numa ocorrência de incêndio no outro lado da cidade. Voluntários ainda teriam tentado prestar socorro, mas não conseguiram trabalhar por causa da complexidade do acidente.

Homenagens

Renan Rabelo Corrêa era professor de língua portuguesa e lecionava nas escolas Bah’ai Olavo Novaes e Dom Pedro. Além do luto oficial decretado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) do munícipio, a Prefeitura de Salvaterra prestou homenagem e condolências em suas páginas nas redes sociais. Amigos e alunos lamentaram o falecimento nos grupos de mensagem do WhatsApp.