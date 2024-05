Casal é preso suspeito de matar e cortar pênis de homem no Pará

Everton Conceição de Sales, de 18 anos, e Tatiane Lopes Morais, de 29, foram apresentados na Delegacia do Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no Pará, na última sexta-feira (17). Segundo a polícia, a dupla teria assassinado Doracio Bueno de Oliveira, de 56 anos, em agosto de 2023.

Na ocasião, a vítima foi encontrada morta com sinais de estrangulamento e teve o órgão genital cortado. A prisão aconteceu oit​o meses após o homicídio.

De acordo com informações da polícia, o casal estava vivendo normalmente. Com o mandado de prisão em mãos, Everton e Tatiane foram levados para o presídio mais próximo, localizado em Itaituba, no sudoeste do Pará.

A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito, mas a investigação indicou que Doracio Bueno tinha um relacionamento amoroso com a esposa de Everton, que, em retaliação, teria planejado o homicídio. Everton contou com a ajuda de Tatiane, que também tinha desavenças com a vítima e decidiu participar do crime. O homicídio foi cometido por Everton um mês após ele completar 18 anos.

Com informações dos sites Folha do Progresso e Giro Portal.