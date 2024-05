Homem é morto a tiros na frente da esposa e filho em São Domingos do Araguaia

O corpo de Werley Feitosa Lima, de 33 anos, foi encontrado caído às margens da rodovia Transbrasiliana (BR-153), na saída de São Domingos do Araguaia, sentido São Geraldo do Araguaia, no início da noite de domingo (19). O homem foi morto a tiros por volta das 19h40, segundo a polícia.

Bento Ferreira Lima, pai da vítima, informou que estava em seu estabelecimento quando recebeu a trágica notícia. “Uma mulher chegou lá no meu bar e perguntou por mim, eu me apresentei e el​a me deu a notícia”, relatou.

Segundo Bento, Werley havia acabado de sair da comemoração do aniversário da própria esposa, identificada apenas como França. Nas proximidades do parque de vaquejada, no bairro Açaizal, Werley, sua esposa e seu filho foram abordados por um criminoso. “Meu filho ia para casa, no setor Aeroporto, com a esposa e o filho na minha motocicleta. Outro homem, em outra moto, pediu para ele parar e depois mandou que a esposa descesse com o filho. Foi quando ela ouviu os tiros”, contou Bento.

França relatou ao sogro que o criminoso usava capacete e um capuz, tornando impossível sua identificação. Bento afirmou que Werley era trabalhador e não tinha envolvimento com atividades criminosas, acrescentando que ele não possuía passagens pela polícia.

A Polícia Militar, representada pelo sargento Delmar e pelos soldados Glauber e Vitor, foi inicialmente informada que se tratava de um acidente de trânsito. “Era 19h50 quando recebemos a informação de que se trataria de um acidente com vítima fatal, mas ao chegarmos no local vimos que a moto estava caída, porém sem marcas de acidente. Ao analisarmos bem a cena, vimos se tratar de um possível crime de homicídio”, explicou o sargento Delmar. A esposa da vítima, muito abalada, não estava mais no local.

Uma ambulância do Hospital Municipal foi acionada, mas os socorristas apenas puderam confirmar a morte de Werley Feitosa. Testemunhas relataram ter ouvido ao menos três disparos de arma de fogo no momento do crime. Werley Feitosa deixa três filhos.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para coletar informações e vestígios que ajudem a esclarecer a dinâmica do ocorrido, bem como possíveis autores.

As informações são do site Correio de Carajás.