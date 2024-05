Jovem tem a casa invadida e é baleado por dupla no Guamá, em Belém

Um jovem identificado somente como Mateus, mais conhecido como Sabá, teve a casa invadida e foi baleado por dois indivíduos na manhã desta segunda-feira (20) no bairro do Guamá, em Belém. As informações iniciais são que a dupla chegou andando ao local, que fica em uma vila, na Passagem Samarina, entre as travessas Ezeriel Mônicos de Matos e Liberato de Castro. Os disparos atingiram a região da cabeça da vítima.

Testemunhas relataram que um dos suspeitos da tentativa de homicídio estava com uniforme de gari. Os dois homens passaram andando na rua e entraram na vila de casas. Vizinhos disseram ter ouvido mais de 10 disparos e acionaram a Polícia Militar. Esse seria o segundo atentado que o jovem sofreu, mas não há outros detalhes sobre a primeira tentativa de homicídio contra ele. Após o crime, os suspeitos fugiram. A PM esteve no local e realizou o isolamento da área. O jovem, que estava caído sobre um colchão no chão, foi socorrido em estado grave por uma ambulância do Samu. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá trabalham para identificar e localizar os envolvidos na tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para o hospital. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

VEJA MAIS