Homem é alvejado com, pelo menos, nove tiros no Guamá

​Um homem identificado como Cleuson Rafael Moraes da Silva foi baleado, na tarde desta sexta-feira (7), na passagem Santa Clara, entre as passagens João de Deus e Santa Fé, no bairro Guamá, em Belém. A vítima, com passagens pela polícia, teria sido alvejada com nove tiros pelo corpo. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do ataque. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que moradores carregaram a vítima, para socorrê-la.

VEJA MAIS

Por nota, a Polícia Militar informou que “equipes do 37º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de homicídio, na passagem Santa Clara, no bairro do Guamá”. No local, os agentes foram informados​​ que dois homens, em uma motocicleta, efetuaram disparos de arma de fogo contra um morador da área.

A vítima foi socorrida por populares e levada para uma unidade de saúde do bairro. Os militares realizam rondas para localizar e prender os suspeitos. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.