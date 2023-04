Conselheiro tutelar é ameaçado por pai que agredia os filhos: 'Falou que me daria 10 tiros na cara'

Um conselheiro tutelar de 36 anos recebeu ameaças de morte pelo pai de três crianças que foram afastadas do convívio familiar. O órgão tomou a decisão após receber denúncias de agressão contra as crianças por parte do pai. O caso aconteceu na segunda-feira (03/04).

O caso de espancamento das crianças foi denunciado para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), porém era cometido pela mãe das vítimas, que também sofria violência doméstica pelo marido.

A vítimas foram levadas para a delegacia e encaminhadas para receber acolhimento institucional. Ao saber do ocorrido, o pai foi até o Conselho Tutelar no Gama para intimidar os profissionais. Segundo o conselheiro Wallyson Handson, o homem teria o ameaçado de morte. "Falou que me daria 10 tiros na cara, que sabe onde moro, que vai me pegar e não vai descansar enquanto não fizer algo comigo”, detalhou.

VEJA MAIS

O conselheiro conta que era um caso extremo de agressão, por isso foi tomada a decisão de afastar os filhos. "[Havia] muitas denúncias, agressões e várias ocorrências na delegacia. Não foi uma decisão minha como conselheiro, mas do colegiado”, ressaltou.

Sobre as ameaças, Wallyson registrou boletim de ocorrência, pois ficou com medo do que poderia ser feito. “Isso nunca tinha acontecido. Fiquei com receio de que algo possa acontecer comigo, com minha família. Até porque nós, conselheiros, trabalhamos e moramos na comunidade”, disse. A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) ainda está investigando o ocorrido.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)