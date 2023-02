Homem afirma que prefere ver as filhas mortas do que pagar pensão

Um homem foi preso em flagrante após descumprir medidas protetivas e ameaçar a ex-esposa e as filhas do casal, nesta segunda-feira (27), no Entorno do Distrito Federal. O suspeito teria dito às vítimas que preferia ver as filhas mortas do que ter que pagar pensão.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Águas Lindas informou que o agressor compareceu à residência da sogra e proferiu alguns xingamentos. Na sequência, ele tentou retirar a filha da escola, mas não conseguiu autorização da coordenadora do colégio.

Ele retornou à casa onde morava com a ex-companheira e a expulsou sob ameaças: “Se você não sair da minha casa, eu te mato”. Na ocasião, ele também teria ameaçado o bem-estar das filhas.

A vítima acionou a polícia, que efetuou a prisão do suspeito no local. Ele foi recolhido ao presídio de Águas Lindas e se encontra à disposição da Justiça.

A mulher contou aos policiais que registrou o primeiro boletim de ocorrência contra o ex-companheiro em 2022 por lesão corporal, injúria e ameaça. Na época, no entanto, ele havia fugido para outro estado e não havia tentado contatar a família, até esta segunda.