Com prisão decretada por não pagar pensão, André Gonçalves diz que vai encerrar a carreira

O ator André Gonçalves teve a prisão decretada pela Justiça de Santa Catarina por não pagar pensão alimentícia da filha com Cynthia Benini. Em meio à polêmica, ele afirmou que vai encerrar a carreira artística. As informações são do jornal O Globo e Splash, do UOL.

André chegou a chorar e afirmou que não aguenta mais "tanta pressão por dinheiro". O ator desabafou dizendo que a prisão pedida pela filha é "devastadora".

“Então eu decidi parar, vou parar e encerrar a carreira. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu não vou suportar ser preso. Encerrando eu dou um novo passo na minha vida. Eu posso construir uma nova história. Não aguento mais tanta pressão por dinheiro. Eu venho com isso há cinco anos. Achando que todo dia vai ter um oficial de Justiça na minha porta, me acordando às 5h da manhã, de sobressalto. Há cinco anos eu vivo isso”, declarou

André chegou a criticar a legislação que estabelece a pensão alimentícia e disse não ser uma pessoa má com os filhos: ‘É cruel essa lei [pensão alimentícia] determinar a prisão em cárcere privado porque ela não resolve. Eu não tenho R$ 350 mil e nem R$ 110 mil. Eu vou preso. Então eu acho desproporcional porque como sou um trabalhador autônomo não posso pagar R$ 6 mil para um e R$ 4,5 mil para outro. Me sinto no paredão de fuzilamento. Não sou uma pessoa má. Nunca fui com eles”.

Pai de Valentina, Manuela e Pedro, o ator lamentou a atitude das filhas. “Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido”, acrescentou.

André Gonçalves deve cumprir pena de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. oa tor deve R$ 350 mil de pensão para Valentina Benini, de 18 anos.