Motociclista morre e dois veículos pegam fogo após acidente na Arthur Bernardes, neste sábado (19)

Um motociclista, identificado como Rafael Adriano, de 40 anos, morreu nas primeiras horas deste sábado (19), após a motocicleta que ele conduzia colidir de frente com um carro de passeio, modelo HB20, na Avenida Arthur Bernardes. A moto e o carro envolvidos no sinistro de trânsito pegaram fogo e ficaram completamente destruídos.

A Polícia Militar esteve no local para fazer o isolamento da área e informou que o condutor do carro teria se evadido antes da chegada dos agentes. Conforme as primeiras informações que foram repassadas por populares aos PMs, o condutor da motocicleta vinha de Icoaraci no sentido a Val-de-Cães e o motorista do carro seguia no sentido oposto. O motorista do veículo maior teria feito uma ultrapassagem e acabou se chocando frontalmente com o motociclista, que morreu na hora.

O irmão de Rafael, identificado como Ageu Adriano, estava no local e relatou ter sido informado do acidente por uma vizinha. Segundo o homem, vários outros motoristas teriam relatado a ele que o condutor do HB20 estaria alcoolizado no momento do acidente. Agel contou que Rafael trabalhava como auxiliar de máquina e, no momento do acidente, estaria seguindo para o curso de Bombeiro Civil. A vítima costumava fazer o percurso todos os dias.

(Reprodução: Cristino Martins)