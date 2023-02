Motociclista morre em acidente de trânsito na manhã desta terça em Belém

Um motociclista, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu na manhã desta terça-feira, 14, ao colidir com um caminhão na rodovia Arthur Bernardes, bairro do Tapanã, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) confirma o óbito.

De acordo com imagens que circulam pelas redes sociais, a colisão parece ter sido frontal. A moto, de placa RWR 6G26, ficou embaixo da roda da frente, do lado esquerdo do caminhão.

Ainda não há detalhes sobre o motorista envolvido no acidente. Uma equipe da redação integrada de O Liberal está no local e tratá mais informações.