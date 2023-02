Polícia Civil prende, no Rio de Janeiro, acusado de planejar e executar homicídios no Pará

Uma operação conjunta das Polícias Civil do Pará e do Rio de Janeiro resultou, nesta segunda-feira (13), na prisão de Hideraldo Alves, conhecido, no Pará, por planejar e executar diversos homicídios.

A prisão preventiva dele foi expedida pela Justiça. A ação deflagrada nesta segunda-feira ocorreu no Rio de Janeiro e nos municípios paraenses de Santa Izabel e Bragança. Nove pessoas foram alvos da operação policial.

Em novembro de 2020 foi iniciada a investigação policial denominada “Operação Guilhotina”, que investiga diversos faccionados de uma organização criminosa atuante na cidade de Bragança.

No decorrer das investigações, foi instaurada a fase II da operação, por causa do grande número de alvos e complexidade da operação policial. E, nesta segunda-feira, os policiais cumpriram os mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Também houve a apreensão de apetrechos utilizados para subtração de veículos automotores (bloqueador de sinal) (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu apoio operacional e cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Hideraldo Alves. Ainda durante a operação, os policiais recuperaram um veículo roubado, na última sexta-feira, em Belém. Também houve a apreensão de apetrechos utilizados para subtração de veículos automotores (bloqueador de sinal).

As investigações continuam para identificar mais pessoas envolvidas. Participaram da operação os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas e Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, ambas unidades vinculadas à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil paraense.