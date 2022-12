Motociclista morre e filho fica ferido após colisão de moto com cavalo na PA-150, em Moju

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um cavalo terminou com a morte de um motociclista e outra pessoa ferida na manhã de quinta-feira (29) em Moju, região nordeste do Pará. O caso teria ocorrido próximo do quilômetro 50 da rodovia estadual PA-150. Manoel Rodrigues Oliveira, de 48 anos, pilotava uma moto e o filho dele, que não teve identidade revelada, estava na garupa quando ocorreu a colisão contra o animal. O condutor do veículo morreu junto com o cavalo. Ainda não se sabe as causas do acidente. As informações sobre a ocorrência foram divulgadas pelo Moju News.

O filho de Manoel, que não teve identidade divulgada, o acompanhava no veículo e ficou ferido após a colisão. O pai dele ainda chegou a ser socorrido para uma unidade mista de saúde da cidade, mas morreu assim que chegou no local.

A outra vítima também foi resgatada para mesma unidade hospitalar. O estado de saúde do filho de Manoel não foi revelado.

A moto em que Manoel estava com o filho transportava uma carga que era segurada na lateral do automóvel. A polícia não soube dizer o que tinha dentro da bagagem e se o objeto influenciou no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.