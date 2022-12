Mulher morre atropelada na manhã desta quinta-feira, em Santarém

Uma jovem identificada como Adriana Queiroz morreu na manhã desta quinta-feira, 29, ao ser atropelada por um carro na comunidade São Brás, em Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 8h30 na rodovia Everaldo Martins, que liga a zona urbana da cidade à região do Eixo Forte. O motorista do veículo, que ainda não foi identificado, fugiu sem prestar socorro.

Adriana Queiroz morava próximo ao local do acidente e estaria seguindo para o trabalho em uma perfumaria quando foi atingida pelo veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, além das polícias Civil e Militar para fazer o levantamento do caso.

Vítima morreu no local do acidente. (Reprodução / Redes Sociais)

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes do acidente junto às polícias Civil e Militar do Pará.

