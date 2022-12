Mulher é encontrada morta dentro de rede em Jacundá

​Uma mulher, identificada como Diana Maria de Jesus Oliveira, foi encontrada morta dentro de uma rede, no interior de sua residência, localizada na rua Curió, bairro Palmares, na cidade de Jacundá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na última segunda-feira (26) e está sendo investigado pela polícia como “morte suspeita”. As informações são do site Debate Carajás e Portal Jacundá.

VEJA MAIS

Segundo os primeiros depoimentos, inclusive do ex-namorado da vítima, Diana Oliveira manteve o último contato com pessoas próximas no último sábado (24). A mulher morava sozinha no imóvel e o seu desaparecimento fez com os amigos e parentes passassem a procurá-la até encontrar a jovem sem vida na rede. A polícia não forneceu detalhes se o corpo apresentava marcas de violência.

A Polícia Civil de Jacundá solicitou os exames necessários que irão ​​esclarecer a causa da morte e acionou a Polícia Científica de Marabá para remover o cadáver. No Instituto Médico Legal (IML), serão realizados exames que irão apontar a causa da morte.