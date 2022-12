Suspeito de homicídio no Pará é preso no Maranhão

​Um homem suspeito de homicídio no interior do Pará foi preso nesta quarta-feira, 28, numa pousada no Maranhão. Trata-se de Jardson da Cruz Vieira, conhecido como Cadu, apontado também como o responsável de outros três assassinatos no Estado vizinho. Ele foi detido no desfecho da Operação “A Caça”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio da equipe plantonista da Delegacia de Redenção, sul do Estado. As informações são do site Correio de Carajás.

Segundo as investigações policiais, o autor do homicídio ocorrido há poucos dias na área rural de Conceição do Araguaia, sul do Pará, seria um indivíduo pouco conhecido na região e que se apresentava como Cadu. As equipes policiais realizaram uma incursão na localidade na manhã desta quarta-feira, porém o suspeito já havia fugido. Todavia, os policiais civis obtiveram informações de que ele estava hospedado em uma pousada em Estreito (MA).

Diante disso, foram realizados contatos com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Maranhão, as quais, em trabalho conjunto, abordaram e prenderam o foragido. Segundo as equipes policiais, trata-se de um indivíduo de extrema periculosidade. Ele se encontra detido à disposição da Justiça.​​

Conforme a Polícia Civil do Pará, Cadu é acusado de assassinar José Edilson Lira da Silva, de 49 anos, crime ocorrido na última sexta-feira, 23, na Colônia Consolação, município de Conceição do Araguaia. A vítima foi executada com dois tiros na cabeça de pistola calibre 380 após uma discussão por motivo fútil. Testemunhas relataram que Cadu é natural do Maranhão e teria adquirido há poucos meses uma chácara na região.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, também consta um mandado de prisão em desfavor de Cadu, expedido pela Vara do Júri da Comarca de Poção de Pedras (MA), em virtude de dois homicídios praticados no ano de 2021. Além disso, ele está sendo processado pela prática de outra morte, ocorrida em 2016, em Esperantinópolis, também no Maranhão.