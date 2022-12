Mototaxista é morto a tiros às margens da BR-230

​O corpo de Francisco da Silva lima, de 48 anos, vulgo “Francisco Mototaxi”, foi encontrado crivado de bala, na manhã desta quarta-feira (28), por volta de 7h30, às margens da BR-230, na entrada de uma estrada vicinal, na zona rural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.

De acordo com informações divulgadas pelo site Debate Carajás, a vítima foi executada no início da Estrada da Fazenda Neblina. O homem já teria sofrido um atentado à bala, mas conseguiu sobreviver, na época. Áudios divulgados, nas redes sociais, relatam que “Francisco Mototaxi” seria um ex-presidiário e teria envolvimento com o mundo do crime.

Segundo a Polícia Militar, Francisco Lima retornava de uma fazenda em São João do Araguaia, onde prestava serviço como vaqueiro, para a sua residência. No local do crime, foi relatado à polícia que “Francisco Mototaxi” seria suspeito de homicídio e várias passagens por tráfico de drogas.​​

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar a autoria e motivação para o assassinato da vítima. Informações que auxiliem o trabalho investigativo podem ser repassadas ao número 181 (Disque-Denúncia).