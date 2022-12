Motociclista morre ao ser atingido e arrastado por uma caminhonete em Itaituba

Um motociclista identificado como Mateus dos Santos da Silva, de 25 anos, morreu na noite de quinta-feira, 29, em um acidente de trânsito envolvendo o condutor de uma caminhonete branca, identificado preliminarmente pelo nome Rosivaldo, conhecido como 'Valdo'. O acidente aconteceu por volta das 19h10 no cruzamento da travessa Lauro Sodré com Sétima Rua, bairro Bela Vista. Mateus da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos depois de ter sido atingido e arrastado pela caminhonete por cerca de 100 metros. Com informações de Giro Portal.

Segundo relatos de testemunhas, Mateus teria avançado a preferencial do cruzamento, ao mesmo tempo em que Rosivaldo seguia pela pista principal na caminhonete. Ambos colidiram e, com o impacto, Mateus e a moto acabaram sendo lançados para baixo do carro, que ainda continuou seguindo por aproximadamente 100 metros, parando depois de um quarteirão do ponto inicial do acidente.

Mesmo com a gravidade do acidente, Mateus ainda chegou a ser socorrido e encaminhado com vida ao Hospital, mas faleceu por volta das 23h. Ele seria natural do minicípio de Barra do Corda, estado do Maranhão. O corpo dele foi encaminhado ao Instuto Médico e Odontológico (Imol) da cidade, onde aguarda pelo reconhecimento de familiares.

Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez e deixou o local do acidente. Entretanto, posteriormente, teria se apresentado à polícia na delegacia, na presença de um advogado. Ele seria proprietário de um mercado no bairro Bela Vista.