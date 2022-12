PRF inicia 'Operação Ano Novo 2022' nesta sexta (30) para reforçar segurança no trânsito no Pará

Polícia Rodoviária Federal (PRF), começa a partir de 00h de sexta-feira (30) e termina às 23h59 de domingo (01) de 2023, no Pará. A ação, que é um desdobramento da Operação Rodovida 2022/2023, tem objetivo de proteger vidas e garantir a segurança viária nas estradas e rodovias federais do Estado durante a virada de ano. A “Operação Ano Novo 2022”, da, começa a partir de. A ação, que é um desdobramento da, tem objetivo devidas e garantir aviáriado Estado durante a

Segundo a PRF, o período de fim de ano apresenta, tradicionalmente, um aumento considerável no fluxo de veículos nas estradas, por conta de diversos paraenses viajarem em outras cidades para curtirem o réveillon. Por conta disso, as fiscalizações precisam ser reforçadas para verificar o consumo de bebidas alcooólicas de motoristas que possam a vir dirigir nas rodovias.

A Operação Ano Novo 2022 foi criada levando em consideração o mapeamento de ocorrências nas rodovias paraenses para que a PRF otimize o serviço e consiga trazer resultados efetivos, com base em estudos estatísticos de índices de acidentalidade, de criminalidade e de cometimento de infrações de trânsito.

Na Operação Natal 2022, houve uma redução de 40% no número de acidentes graves e também de 10% no número total de acidentes, em relação ao mesmo período do ano passado. Logo, todos os esforços estão concentrados para resultados promissores também na Operação Ano Novo 2022.

Confira os cuidados que a PRF orienta para viajar com segurança:

• Revise previamente o seu veículo (nível do óleo, condição dos pneus, carga da bateria, funcionamento do sistema de iluminação e do limpador de para-brisa, bem como os demais equipamentos obrigatórios);

• Planeje os horários e os locais de descanso;

• Use o cinto de segurança;

• Use o capacete (caso viaje de motocicleta);

• Não dirija sob efeito de álcool ou de substância psicoativas;

• Não dirija utilizando o celular ou qualquer outro meio de distração;

• Não ultrapasse em local indevido;

• Use corretamente o Dispositivo de Retenção da Criança (DRC);

• Tome cuidado com a baixa visibilidade, bem como com a pista molhada nas épocas chuvosas;

• Mantenha distância de segurança entre os veículos.