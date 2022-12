Detran autua condutor por suspeita de dirigir bêbado e importação proibida de cigarros em Ananindeua

Um motorista, de idade e nome não revelados, foi autuado em flagrante no domingo (25) pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) pela a suspeita de dirigir sob influência de álcool e importação de mercadoria proibida na rodovia BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. A abordagem, que ocorreu na altura do quilômetro 4, contou com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro da fiscalização na “Operação Festas Seguras 2022”.

VEJA MAIS

De início, os agentes de fiscalização perceberam que o condutor estava dirigindo o veículo de maneira irregular, podendo trazer perigo aos demais motoristas. O homem, que apresentava sinais visíveis de embriagues. O suspeito foi encaminhado ao posto de fiscalização do Detran e ele se recusou ao realizar o teste com etilômetro.

Os agentes do Detran fizeram uma vistoria do automóvel e acharam 58 pacotes de cigarro e solicitaram apoio da PRF para a realização dos procedimentos cabíveis. O veículo também foi removido das vias por estar em mau estado de conservação e com o licenciamento em atraso.

O motorista foi autuado por dirigir sob influência de álcool, disposto no artigo 306 do Código de trânsito Brasileiro e 334 A do Código Penal, importar ou exportar mercadoria proibida.

A penalização para quem comete esse tipo de crime por ser a detenção de seis meses a três anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Operação Festas Seguras 2022

Pelo Detran, a Operação Festas Seguras 2022 mobiliza 271 agentes de fiscalização do órgão, distribuídos por 26 municípios, e prossegue até o dia 9 de janeiro.