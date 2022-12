Operação Natal 2022: número de acidentes diminui 10% nas estradas e rodovias federais do Pará

O número de acidentes nas estradas e rodovias federais do Pará diminuiu 10% no período do Natal de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve redução de 40% no número de acidentes graves nas estradas e rodovias federais, na comparação desses mesmos períodos. Em 2022, nesses dias de celebração natalina, houve um total de 9 acidentes, 3 deles considerados graves. Dessas ocorrências, 3 pessoas foram a óbito. Esse é o destaque do balanço da Operação Natal 2022, que foi divulgado nesta segunda-feira (26) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o balanço, a PRF encerrou às 23h59 de domingo, dia 25, a Operação Natal 2022, nas estradas e rodovias federais do Pará. Iniciada na quinta-feira, 22, a operação faz parte da Operação Integrada Rodovida, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF, durante o ano. Abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, além de integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais com o objetivo de reduzir os índices de violência no trânsito.

No sábado (24), na BR-230 em Medicilândia (PA), ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. O passageiro da motocicleta morreu ainda no local. O condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia ingerido bebida alcoólica antes da colisão.

No domingo (25), na BR-222 em Marabá (PA), foi registrado um acidente do tipo colisão traseira, envolvendo uma caminhonete modelo Fiat Toro e uma motocicleta Honda/CG. Condutor e passageiro da motocicleta morreram.

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 2.698 veículos e 3.390 pessoas. Foram realizados 1.474 testes de alcoolemia, com um total de 24 autuações. As outras infrações mais observadas foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e o não uso de cadeirinhas para crianças – com totais de 21, 42, 39 e 15 autuações, respectivamente.

Já no combate à criminalidade, 8 pessoas foram detidas. Dessas, 4 pessoas foram detidas por alcoolemia. Durante a operação, foram apreendidos 585 maços de cigarros contrabandeados na BR-316 em Ananindeua (PA) e 42 m³ de madeira sendo transportados de forma ilegal na BR-155 em Marabá (PA).

As ações foram desenvolvidas de forma integrada, focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).