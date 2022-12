PRF inicia, nesta quinta-feira (22), a Operação Natal 2022 no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Natal 2022, a partir da meia-noite desta quinta-feira (22), com término previsto para às 23h59min do domingo (25). Desdobramento da Operação Rodovida, que vai até o fim do Carnaval 2023, a iniciativa tem como objetivo principal a garantia da segurança viária e a consequente preservação de vidas nas rodovias e estradas federais do Pará.

O período de festividades de final de ano apresenta tradicionalmente um aumento considerável no fluxo de veículos nas estradas. Em consequência desse incremento, bem como de situações festivas associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, entre outras formas de recreação, a fiscalização de trânsito e as medidas para preservar a segurança dos usuários nas rodovias devem, também, ser potencializadas.

Para otimizar e direcionar seus esforços para a obtenção de resultados cada vez mais efetivos, a PRF informou que implementa suas decisões com base em estudos estatísticos de índices de acidentalidade por todo o país. A alocação de servidores, de equipamentos e de demais empenhos operacionais segue, portanto, uma lógica baseada no mapeamento de ocorrências nas rodovias paraenses.

No estado do Pará, o efetivo será escalonado estrategicamente ao longo das rodovias federais do estado onde, segundo os relatórios e estatísticas dos sistemas, há maiores registros de ocorrências relacionadas a acidentes e crimes.

Entre as principais ações previstas na prevenção de acidentes durante a operação, destacam-se o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular.

Também estão previstas ações de educação para o trânsito

Além disso, estão previstas também atividades de educação para o trânsito, inclusive integradas com outras instituições, e ações de comunicação social na imprensa e mídias diversas, com informações referentes aos eventos realizados e dicas de segurança de trânsito.

Para o sucesso da Operação Natal, a PRF ressaltou ainda a importância da adoção de medidas preventivas por parte dos motoristas. Tais cuidados, relacionados à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança, são fundamentais para a prevenção de acidentes e para a preservação da vida.