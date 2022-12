Viagem segura: saiba quais itens precisam de atenção antes de colocar o carro na estrada

O INFORMAL

Venda de queijo garante o sustento do 'senhor Miyagi' há 30 anos nas praias do Caripi e Outeiro

Com os pés calejados após mais de 30 anos de andanças pelas praias paraenses, o seu Carlos Albertos Rodrigues, de 56 anos, persiste com muita alegria no trabalho informal, vendendo queijo assado nas praias do Caripi e Outeiro