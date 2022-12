Lista com os 10 destinos mais buscados para as férias de 2023 tem 7 cidades nordestinas

Uma lista com os 10 destinos mais procurados para hospedagens nas férias de janeiro de 2023 apresenta sete cidades nordestinas, com Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Gramado completando o ranking. O destino mais buscado foi o Rio de Janeiro, com Maceió (AL) liderando entre as cidades do Nordeste, em segundo lugar. As informações são do portal Mercado & Eventos.

VEJA MAIS

O levantamento foi feito pela empresa Decolar, com base na procura para hospedagens no site e aplicativo do grupo. Fazem parte da lista sete cidades da região Nordeste, duas do Sul e uma do Sudeste. Veja abaixo:

Rio de Janeiro; Maceió; Natal; Fortaleza; Foz do Iguaçu; Gramado; Porto de Galinhas; Porto Seguro; João Pessoa; Salvador.

Segundo o vice-presidente de Sourcing Non-Air, Matias Zelaschi, houve um aumento de 30% nas buscas, em comparação com o mesmo período em 2022. Das sete cidades nordestinas da lista, cinco são capitais e Pernambuco e Bahia contam com duas representantes.

Em entrevista para o portal, o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Maceió, Eduardo Monteiro, revelou que as belezas naturais, estrutura hoteleira, culinária diferenciada e trabalho estratégico da prefeitura são diferenciais que impactam na busca dos turistas pelo destino, que subiu da 6ª posição, no ano passado, para a 2ª, neste ano.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)