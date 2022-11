Busca por viagens de fim de ano cresce após auge da pandemia

A busca por viagens de fim de ano cresceu 220% em 2022 na última semana de outubro na comparação com o mesmo período de 2021, segundo levantamento dos três principais sites do ramo no Brasil.

O movimento intenso após dois anos de restrição por conta da covid-19 não é uma surpresa para o contador Rômulo Dias, que tem mais de 195 mil seguidores na página de viagens que mantém no Instagram, chamada Visite o Pará.

Por lá, ele dá dicas dos melhores lugares para conhecer no estado e atualmente está em uma missão: conhecer os 144 municípios paraenses. 69 já foram.

"Percebi bastante um fenômeno não só agora, mas em julho também: pessoas substituindo viagens tradicionais de férias, como uma ida para Salinas, para destinos menos lotados e diferentes, como Bragança. São lugares que estamos menos acostumados a ir e que possuem menos informação sobre onde ir, pontos turísticos, restaurantes, hotéis. Meu trabalho é gerar informações sobre cada canto do Pará, um local muito diverso e bonito", afirma.

Segundo Dias, é possível encontrar hospedagens de boa qualidade em diversos municípios paraenses desembolsando entre R$150 e R$250. O mais importante, na opinião dele, é planejar o tipo de viagem a ser feita e quanto dinheiro gastar.

"É sempre bom analisar três hotéis na cidade, ver a qualidade, conforto, preço, segurança do entorno. É muito bom conhecer novos pedaços da casa onde a gente nasceu. Há um pedacinho de cada parte do país em cada canto do Pará. Neste fim de ano quem quer fazer ecoturismo está cheio de opções. Em São Geraldo do Araguaia, por exemplo, há diversas trilhas e cachoeiras. Tem a Casa de Pedra, um topo de serra. Vale muito para quem gosta de sentir a natureza. Em Parauapebas tem a trilha para o Mirante da Harpia, um dos lugares mais lindos e que mais me fizeram sentir em conexão com a natureza. É esplêndido", garante ele, que cataloga cada visita e cada lugar novo nas redes sociais, com informações para futuros turistas.

Pelo Brasil

Em todo o Brasil, três destinos são os mais procurados para passagens no mês de dezembro: Salvador, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. É possível comprar bilhetes de ida e volta para as capitais da Bahia e de Pernambuco por 1.276 no mês de dezembro. Já para curtir o fim de ano em São Paulo o paraense vai precisar desembolsar um pouco mais: R$1.832 em média. Já a ida e volta para o Rio de Janeiro fica em torno de R$1.708. A agente de viagens Luiza Marinho conta que o número de famílias buscando por pacotes de viagens aumentou e, por consequência, o preço diminuiu.

"A gente consegue vender pacotes mais baratos de acordo com a quantidade de familiares que irão. Isso é muito vantajoso para quem tem aquelas famílias numerosas, que gostam de estar juntas. É, sem dúvidas, um cenário muito melhor que 2020 e 2021. Por aqui já aumentamos em 20% as vendas em relação a dezembro do ano passado", celebra.

Mundo afora

De acordo com os três principais sites de busca de viagens, os destinos internacionais também estão em alta: Miami, Orlando e Nova York, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Paris, na França. Irval Nunes trabalha como guia e transportador de turistas (transfer) em Paris e conta que a demanda é constante em todas as estações do ano, mas que tem crescido neste fim de ano.

"São muitos estrangeiros e um bom número de brasileiros. A maior parte é brasileira e sinto um alívio dos clientes quando eles veem que eu falo português. Quem compra pacotes em agências acaba gastando mais e como já moro aqui consigo fazer preço menores, com horários mais flexíveis e outros roteiros. Tem gente que não gosta tanto de ir ao museu e prefere conhecer a noite de Paris, por exemplo. O turismo está se recuperando e muito por aqui, com pontos turísticos lotados. Depois da pandemia, tenho sentido as pessoas com mais coragem, no sentido de que não sabem o que vai acontecer amanhã e, por isso, querer sair para conhecer o mundo", afirma.

De passagens compradas para Fortaleza, a odontóloga Mariana Damasceno pretende virar o ano na praia. Ela disse que não precisou comprar as passagens com muita antecedência e considerou o preço dentro do esperado.

"Paguei R$500 ainda em setembro, mas acho que não conseguiria nada muito abaixo disso se tivesse comprado antes. O hotel em que vou ficar é recomendação de uma amiga e me planejei para ir sem ficar preocupada com gastos. Vou com amigos, então vamos querer sair, comer e beber, nos divertir. Quem sabe para onde quer ir com antecedência consegue ir economizando para viajar de cabeça leve. Foi o que fiz", recomenda.