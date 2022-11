Setor hoteleiro espera ter 90% de ocupação no final do ano

A procura por hotéis e pousadas no Pará para o período do Réveillon 2023 já é grande, segundo entidades do setor. As estimativas apontam que cerca de 60% dos 18 mil leitos existentes no estado já estão reservados para as festas de Ano Novo que ocorrerão a pouco mais de um mês. A grande procura na alta temporada vem impulsionada pelo fato de que esta será a primeira virada de ano sem as restrições sanitárias impostas pela pandemia.

“Como em todos os anos, é grande a expectativa de um excelente fim de ano nos hotéis do interior do estado. Temos a expectativa de alcançarmos uma média de 90% de taxa de ocupação”, revela Tony Santiago, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) no Pará. “Como sempre os principais destinos são localidades com praias: temos Salinas, que hoje já é o maior parque hoteleiro do estado com muita procura; temos o polo Marajó com as cidades de Salvaterra e Soure com grande procura; temos Santarém, com Alter do Chão com alta procura já a nível nacional; além do entorno de Belém, como Mosqueiro e ilhas ao redor da capital”, acrescenta.

Tony, que também é proprietário de pousada tradicional no município de Salvaterra, diz ainda que, no local, a média de reservas já é de 60%, atraindo tanto turistas locais quanto do restante do país atraídos pelas belezas naturais, a queima de fogos à beira mar e as programações com artistas da terra. “Temos certeza que vamos alcançar os 100% assim como os outros hotéis e pousadas”, pontua.

As estimativas também são positivas para o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS-PA). O assessor jurídico da entidade, Fernando Soares, ressalta que o setor foi fortemente impactado pela covid-19, porém, com a abertura econômica e o fim das restrições, o segmento tem experimentado um aquecimento, ainda que em níveis inferiores comparados à época pré-pandemia.

“Há um crescimento perene que a gente percebe. Não são os mesmos índices de antes, mas a expectativa de crescimento do turismo nesse ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC) iniciou o ano com 1,3%, subiu pra 3,5% e já está em 4,3%. Acreditamos que deve chegar a isso ou até superar”, afirma Soares, que destaca que os balneários, como o município de Salinópolis; a praia de Marudá, em Marapanim; a ilha de Maiandeua, onde fica a praia de Algodoal; e a vila de Alter do Chão, em Santarém atraem a maior parte do público.

“O levantamento sobre a média das reservas ainda não foi feito, mas pela nossa experiência dos anos anteriores, já devemos ter em torno de 60% a 65% de reservas confirmadas, aquelas sem confirmação costumam ficar entre 70% a 80% nessa época. Em dezembro começa a aquecer mais a confirmação dessas reservas com pagamento efetivo”, esclarece o assessor do SHRBS-PA.

“A expectativa é muito boa porque esse segundo semestre foi muito positivo para o nosso setor com as férias de julho, o Círio, a Copa e agora o Natal e Ano Novo. Isso é bom para o estado e principalmente para os municípios do interior que vivem da sazonalidade e com esses eventos conseguiram angariar valores para poder se sustentar e se manter no mercado”, frisa Fernando Soares.