Polícia Federal suspende confecção de passaportes a partir deste sábado (19) por falta de verba

A Polícia Federal divulgou uma nota na qual informa que está “suspensa a confecção de novas cadernetas de passaporte a partir da 0:00 (zero hora) deste sábado (19)”.

O órgão explica que a medida decorre “da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”.

VEJA MAIS

A PF garante que o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. “No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária.”

Usuários atendidos nos postos de emissão até esta sexta-feira (18) receberão seus passaportes normalmente, segundo o órgão.

A nota da PF explica ainda os demais serviços prestados pelo órgão não serão afetados.

“A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao Governo Federal para o restabelecimento completo do serviço”, diz a PF.