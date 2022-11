Mil maços de cigarros contrabandeados são encontrados dentro de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na quinta-feira (10), mil maços de cigarros contrabandeados, durante fiscalização na BR-316 em Santa Maria do Pará (PA).

Por volta das 19h, a equipe abordou um veículo SpaceFox Sport, de cor prata, no km 102 da rodovia. Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios, foi localizado uma caixa grande de papelão no porta-malas do veículo, contendo 100 pacotes de cigarros com 10 maços cada um, de marcas que são comercializadas de forma ilegal por não possuirem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Questionado, o passageiro do veículo afirmou que a mercadoria pertencia a ele próprio e que teria comprado no município de Castanhal para comercialização em Capanema.

De acordo com a PRF, os ocupantes do veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará (PA), para a realização das medidas cabíveis, em tese, pelo crime de contrabando.