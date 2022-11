Polícia apreende R$ 150 mil junto a pacotes de camisas do Brasil dentro de carro em Itaituba

Na tarde de terça-feira, 15, um veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 650 da rodovia BR-163, perímetro de Itaituba, no sudoeste do Pará. Na ocasião foram encontrados cerca de R$ 150 mil reais, além de camisas do Brasil, semelhantes às usadas por grupos bolsonaristas que protestam contra o resultado das eleições. O motorista do veículo foi preso e o material apreendido. Com informações de O Estato Net.

A abordagem se deu durante a Operação Proclamação da República, de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária durante o feriado. O veículo no qual foram encontrados o dinheiro e as camisas, modelo Toyota Hillux, estava trafegando irregularmente pelo acostamento quando foi parado pelos agentes da PRF.

Questionado acerca da origem e destino do valor, o condutor demonstrou confusão ao tentar explicar à equipe. Ele apenas confessou que vinha do Mato Grosso. O portal do interior apurou que, no interrogatório preliminar, o condutor do veículo não revelou nomes dos remetentes e nem dos destinatários do material que estava transportando.

O condutor do veículo, cujo nome não foi informado pela PRF, foi detido e encaminhado ao posto avançado da Polícia Federal em Itaituba, juntamente com o dinheiro apreendido.

VEJA MAIS

Parte do material apreendido - as camisas do Brasil - não foram comentados pela PRF em publicação no site oficial. (Reprodução / O Estado Net)

Publicação pela metade?

O portal do interior também observou que, em um vídeo compartilhado pela própria PRF é mostrado, além do dinheiro apreendido, pacotes contendo as camisas semelhantes às usadas por grupos bolsonaristas que protestam contra o resultado das eleições. No entanto, na nota divulgada pela PRF de Brasília, ainda na noite de terça (15), no site oficial da corporação, nada foi informado quanto a apreensão das camisetas.

"O vídeo mostra um agente da PRF exibindo maços de dinheiro e pacotes com as camisetas nas cores da bandeira do Brasil, sobre o capô da viatura da PRF. Curiosamente, a assessoria da PRF, em Brasília, não divulgou oficialmente o vídeo e compartilhou apenas uma foto com o dinheiro apreendido", ressalta o portal.

A redação integrada de O Liberal entra em contato com a PRF para esclarecer sobre a não divulgação de parte das apreensões e o que foi apurado pela corporação neste caso.