PRF anuncia início da Operação Posse Presidencial 2023 no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará anunciou, na manhã desta quarta-feira, o inicia a Operação Posse Presidencial 2023. Apesar do evento ser realizado em Brasília, no dia 1º de janeiro, haverá procedimentos de policiamento e fiscalização nas rodovias federais por todo o país, inclusive em território paraense, com atenção especial às vias que ligam as demais regiões à capital federal.

No Pará, o efetivo e os comandos de fiscalização serão reforçados. Segundo a PRF, o objetivo é "trazer maior conforto, fluidez e segurança, especialmente voltados a inibir qualquer crime, infração de trânsito ou acidente viário nas rodovias e nas estradas federais do estado". A medida faz parte do conjunto de ações adotadas para garantir a segurança durante as cerimônias que oficializam a posse do presidente eleito.

VEJA MAIS

Segundo a PRF, esse sistema de segurança voltado à Posse Presidencial de 2023 é coordenado pelo Comando Militar do Planalto (CMP) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), mas também conta com várias instituições que atuam de forma integrada, entre elas Força Aérea Brasileira (FAB), Marinha do Brasil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), Polícia Federal (PF) e Polícia Legislativa.

A estrutura é necessária em razão do grande número chefes de Estado aguardados no evento e de visitantes que se deslocarão à capital federal para participar da cerimônia. No caso da Polícia Rodoviária Federal, a atuação inclui o planejamento e desenvolvimento de ações interdependentes de Policiamento e Fiscalização Nacionais; de Policiamento e Fiscalização nas rodovias federais do Distrito Federal e Entorno e de Policiamento e Segurança de Dignitários no Evento Posse Presidencial.

O órgão ficará responsável pela Coordenação Geral da Central de Escoltas a serem realizadas para todos os chefes de Estado e dignitários com essa prerrogativa. Para isso, organizará, preparará e executará escolta com batedores de autoridades, garantindo os deslocamentos e a presença destes no evento oficial da posse presidencial.

Outra função da PRF será a de garantir o direito ir e vir nas rodovias federais, a circulação segura dos usuários, a fluidez no trânsito e o combate aos mais diversos crimes. Por isso, foram definidas ações de policiamento em todo país.