Médico é apontado como o motorista do veículo que matou mulher atropelada em Santarém

O médico André Silveira Aguiar é apontado como o condutor do veículo que atropelou e matou Adriana Queiroz de Carvalho, de 36 anos, na manhã desta quinta-feira (29) em Santarém, região oeste do Pará. Segundo o portal Jeso Carneiro, o suspeito deve se apresentar à polícia nesta sexta-feira (30), acompanhado do advogado, para prestar o depoimento sobre o acidente.

André teria fugido logo após o caso ter ocorrido e não prestou socorro à vítima. Ele suspotamente estava vindo da vila de Alter do Chão com destino a Santarém e conduzia um veículo modelo Chery Tiggo 7, placa QVV-8D06, branco. O automóvel está no nome do pai dele.

Imagens de câmeras de segurança ao longo da rodovia serviram para que, no início da tarde, a polícia identificasse o carro e o motorista causador do trágico acidente. Por volta das 8h16, no km 8 da PA-457, André ele possivelmente teria invadido o acostamento e atropelado Adriana Carvalho.

O médico do Exército Brasileiro (EB) é formado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).