Ônibus e carreta colidem na BR-316, em Benevides, nesta quinta-feira (29)

Um ônibus de turismo colidiu com uma carreta, na manhã desta quinta-feira (29), na rodovia BR-316, no sentido Benevides - Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. O acidente teve apenas danos materiais, sem registros de vítimas feridas ou mortas. No entanto, o trânsito ficou lento até que os veículos fossem removidos do leito da pista, que foi liberada para tráfego às 10h30, como informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No trecho onde ocorreu o acidente, há várias falhas na pista e poças de água (Nucom PRF)

O acidente ocorreu num retorno que fica no quilômetro 25 da BR-316. O ônibus atingiu a lateral da carroceria da carreta. O trecho tem várias falhas na pista e por conta da chuva da madrugada, ainda havia poças de água no asfalto. Não se sabe se essas condições da rodovia influenciaram para o acidente. A PRF está analisando o caso junto aos condutores dos dois veículos. Após o registro da ocorrência, a carreta e o ônibus foram colocados no acostamento.