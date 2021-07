VÍDEO: Égua é atropelada e fica agonizando no asfalto; motorista fugiu

Uma égua foi atropelada no início da noite desta quarta-feira (28), na avenida Duque de Caxias, esquina com a travessa Alferes Costa, bairro do Marco, em Belém. O animal ficou caído no asfalto, agonizando após sofrer múltiplas fraturas, e foi cercado por populares, que tentaram sinalizar o trânsito e impedir um novo acidente. O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local. Assista:

O acidente aconteceu por volta das 19h. O entregador de aplicativos João de Paula contou que estava passando pelo local quando viu um homem tentando laçar o animal. "Só que a égua estava fugindo. Depois disso, eu vi o rapaz brigando com outro homem, e quando olhei a égua já estava caída no chão. O carro que bateu nela fugiu na hora, e o cara que estava tentando laçar o animal também fugiu pela Alferes Costa, rumo à Pedro Miranda", disse a testemunha.

Com o impacto, a égua sofreu fraturas em várias pernas, algumas expostas, e perdeu muito sangue. Também era possível ver várias feridas abertas pelo corpo do animal. Alguns pedestres que passavam pelo local do acidente tentaram ajudar, segurando a cabeça do animal, que estava respirando de maneira ofegante.

Animal foi cercado por populares (Cristino Martins / O Liberal)

Ariela Motizuki, assessora da equipe do deputado estadual Igor Normando (Podemos), esteve no local para dar suporte ao resgate do animal acidentado. "Nós fomos acionados, já entramos em contato com a Polícia Civil e com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), responsável por fazer essas remoções, e eles já estão vindo. A gente vai fazer esse acompanhamento, vamos pedir para o professor Djacy Ribeiro, do projeto Carroceiros da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra) receber e cuidar deste animal. A gente se vê na obrigação de ajudar, pois a causa animal é a nossa principal bandeira", explicou.

Até por volta das 20h, nenhuma autoridade policial ou representante de órgãos responsáveis por resgates de animais acidentados havia chegado ao local, e o animal permanecia na via, agonizando. Os carros que precisavam passar pelo perímetro do acidente tinham que fazer o desvio, e também não havia nenhum órgão de trânsito para ajudar no fluxo de veículos.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), informou que uma equipe foi deslocada para o local do acidente, no intuito de identificar o autor do atropelamento. "A PCPA informa ainda que já solicitou aos órgãos competentes o resgate do animal e o tratamento célere. Qualquer informação que possa ajudar a elucidar o caso, pode ser repassada para o Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido", concluiu.