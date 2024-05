Homem é atropelado quatro vezes em frente a boate após discussão por R$ 25

Um homem foi atropelado quatro vezes por um carro durante uma briga generalizada em frente a uma boate na madrugada do dia 19 de maio em Cândido Mota, no interior de São Paulo. As imagens do caso, que só foram divulgadas na última sexta-feira (24), mostram a sequência de agressões contra a vítima. A confusão teria sido motivada por uma conta no valor de R$ 25.

No vídeo, é possível ver o momento em que um rapaz, de camiseta amarela, é atropelado pela primeira vez enquanto caminha pela Avenida São Caetano. Apesar do impacto, ele se levanta e tenta se afastar do local. No entanto, o motorista do carro retorna e o atropela novamente, desta vez duas vezes seguidas, mesmo com a presença de outras pessoas.

Dois homens tentam imobilizar a vítima, que é agredida com socos e pontapés. Uma mulher tenta conter as agressões, mas sem sucesso. O carro aparece novamente e o motorista atropela o rapaz pela quarta vez. Ferido, ele consegue se levantar e foge correndo, sendo perseguido pelo veículo.

A vítima foi socorrida com diversos ferimentos e sangramentos e segue internada na Santa Casa de Cândido Mota. Segundo a Polícia Civil, a confusão teria sido motivada por uma discussão devido a uma conta de R$ 25 em uma tabacaria que frequentavam.

A Polícia Civil identificou o motorista do carro, de 20 anos, e outros dois agressores, de 18 e 25 anos. Mandados de prisão temporária foram expedidos contra os suspeitos, mas até o momento eles não foram localizados. O motorista do carro responderá por tentativa de homicídio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)