Repórter da TV Globo é atropelado próximo ao Palácio do Planalto

O repórter Filipe Matoso, 33 anos, foi atropelado nas proximidades do Palácio do Planalto, em Brasília, no início da tarde desta quinta-feira (23/5). O profissional trabalha na Rede Globo, com aparições na GloboNews, em telejornais locais e nacionais.

Inclusive, hoje, Filipe fez uma participação no Conexão Globonews, pela manhã, para noticiar sobre o Enem.

De acordo com o Metrópoles, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detalhou que Filipe apresentava um corte na cabeça. Ele estava consciente, orientado e foi levado para o Hospital de Base (HBDF), na Asa Sul.

Ocondutor do veículo permaneceu no local do acidente e não se feriu.

No ano passado, Filipe foi atacado por insetos no Palácio da Alvorada, enquanto passava informações ao vivo no ‘GloboNews em Ponto’.