K-drama ‘Hierarchy’: saiba quem são os atores e personagens principais do elenco

O K-drama “Hierarchy”, novo dorama da Netflix, estreou há uma semana e é, até o momento, a segunda série mais vista do streaming no Brasil. A obra possui sete episódios e chegou a ser comparada com “Elite” (2018-), seriado espanhol da plataforma. Entre os atores principais da produção está Roh Jeong-eui, Lee Chae-min e Kim Jae-won.

“Hierarchy” conta a história de estudantes do Colégio Jooshin, dominado por um grupo seleto: os 0,01% melhores alunos, que formam uma hierarquia. Tudo muda quando um novato chega e abala as estruturas da instituição e nas relações criadas ali. A semelhança a “Elite” chamou atenção do público, já que na série da Espanha três alunos de uma escola pública são transferidos para um colégio da alta sociedade - resultando em conflito de classes e um assassinato.

Confira o trailer de “Hierarchy”

Saiba quem é quem em “Hierarchy”

O elenco principal do dorama “Hierarchy” é formado por Roh Jeong-eui, Lee Chae-min, Kim Jae-won, Ji Hye-won e Lee Won-jung. Conheça os personagens de cada um abaixo.

Jung Jae-i, interpretada por Roh Jeong-eui

Jung Jae-i, interpretada por Roh Jeong-eui (Reprodução)

Filha do chefe do Grupo Jaeyul e herdeira, Jung Jae-i termina o namoro de longa data ao retornar dos Estados Unidos. A decisão deixa um mistério em aberto. O comportamento dela muda ao notar como os estudantes bolsistas são tratados na escola.

Kang Ha, interpretado por Lee Chae-min

Kang Ha, interpretado por Lee Chae-min (Reprodução)

Kang Ha é um dos alunos bolsistas do Colégio Jooshin. O rapaz está decidido a descobrir o que está por trás da morte do irmão, In-han, e não teme os alunos ricos e poderosos da instituição.

Kim Ri-an, interpretado por Kim Jae-won

Kim Ri-an, interpretado por Kim Jae-won (Reprodução)

Herdeiro do Grupo Jooshin, o rapaz é o mais rico e famoso do colégio. Ele se envolve com Jung Jae-i e se liga a Kang Ha durante as investigações sobre a morte de In-han.

Yoon He-ra, interpretada por Ji Hye-won

Yoon He-ra, interpretada por Ji Hye-won (Reprodução)

Ji Hey-won é a melhor amiga de Jung Jae-i e uma das mais populares do colégio. Ambiciosa, ela é apaixonada por Kim Ri-an.

Lee Woo-jin, interpretado por Lee Won-jung

Lee Woo-jin, interpretado por Lee Won-jung (Reprodução)

Melhor amigo de Kim Ri-an e artista, Lee Woo-jin guarda segredos inimagináveis. Entre eles, a relação oculta que mantém com uma professora do Colégio Jooshin.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)