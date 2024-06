Geisy Arruda posa de body cavadíssimo e sensualiza: 'solteira convicta'

Geisy Arruda, de 34 anos, presenteou seus seguidores com um ensaio sensual de tirar o fôlego no Dia dos Namorados, celebrado na última quarta-feira (12). A influencer mostrou toda sua sensualidade ao usar um body de renda cavadíssimo.

A modelo fez as fotos para seu perfil na plataforma de conteúdo adulto e falou sobre passar o Dia dos Namorados solteira. "Vocês, meus 'namorados', que sou solteira convicta, mais um ano sozinha, carreira solo. Mas sou apaixonada por vocês. Meus 'namorados', fiz um ensaio maravilhoso em uma lareira, lingerie, com marquinha de biquíni", disse Geisy em vídeos postados nos Stories do Instagram.

VEJA MAIS

A influenciadora esteve recentemente na Turquia e respondeu os seguidores que a criticaram por estar usando "muita roupa". "Primeira coisa: não sou índia [sic], não vivo em tribo, os verdadeiros descobridores desse país. Não ando pelada como vocês acham que eu ando. Eu estava em um país, em sua maior parte muçulmano, onde existe uma religião, onde existem mesquitas, regras, e eu estava vestida adequadamente à cultura do país onde eu estava. Se vocês estão chocados, desculpe, vão continuar assustados", disse Geisy.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)