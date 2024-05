Geisy Arruda posa de lingerie na cozinha: 'Com a mão na massa!'

A modelo Geisy Arruda, de 34 anos, mais uma vez fez as redes sociais ferverem com um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a criadora de conteúdo adulto sensualizou no tema culinário, usando uma lingerie branca na cozinha. Nas fotos, publicadas no Instagram, Geisy aparece preparando uma massa enquanto faz poses sensuais para a câmera.

A roupa usada pela modelo exibe a tatuagem no quadril e a marquinha de biquíni. A publicação já acumulou mais de 150 mil curtidas em poucas horas. "Quando uma garota precisa colocar a mão na massa!!", brincou a musa na legenda das imagens.

Após compartilhar os registros, a loira recebeu muitos comentários apimentados de seus seguidores. "Você à milanesa e 'alinamesa', pensa que delícia de massa vai ser", comentou um internauta. "A mulher mais linda do mundo", disse uma seguidora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)